Başakşehir kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Nacer Chadli, bugün İstanbul'a gelecek.

İstanbul'a gelmesinin ardından sağlık kontrolünden geçirilecek Chadli ile 2 yıllık sözleşmeye imza atılması bekleniyor.

Sol kanatta görev yapan Chadli, kariyerinde Twente, Tottenham, Monaco ve Anderlecht gibi önemli takımlarda forma giydi.