Reuters

MLP Sağlık Hizmetleri (Medical Park) Ankara Keçiören'de bulunan Medisis Hastanesi'ni devralmak üzere sözleşme imzaladı. MLP'den KAP'a yapılan açıklamada, devralma sözleşmesinin, hastane ruhsatının MLP Care'e transferi, hastane bina ve medikal

ekipmanlarının da uzun vadeli kiralanması suretiyle yapıldığı belirtildi.

SAYI ÜÇE ÇIKIYOR

Açıklamada devir işleminin bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı; ancak hâlihazırda faaliyette olan hastane için herhangi bir ek yatırım harcaması öngörülmediği belirtlidi. Açıklamaya göre, mevcut durumda Ankara'da Medical Park Ankara ve Liv Hospital Ankara Hastaneleri ile faaliyet gösteren MLP'nin bu işlemin ardından Ankara'daki hastane sayısı üçe çıktı.