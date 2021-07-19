Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, Buruciye Medresesi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Otyakmaz burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, önemli transferlere imza attıklarını belirterek, "Bu sene büyük konuşmadan, her zamankinden daha çok iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu bana söyleten şu anki takım kadromuzdur. Bir transfer çalışmamız daha devam ediyor. Gruplara kalmasını ümit ettiğimiz bir Sivasspor bizi bekliyor" dedi.
"İLK VE EN BÜYÜK HEDEFİMİZ GRUPLARA KALMAK"
Otyakmaz, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti ile 22 Temmuz Perşembe günü oynayacakları maçla ilgili ise "Biz her sene elimizden geleni yaparak şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. 5 defa Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterdik. 2 yıldır da üst üste katılıyoruz. Başakşehir hariç bir Anadolu takımının üst üste Avrupa kupalarına katıldığını hatırlamıyorum. UEFA Konferans Ligi'nde ilk ve en büyük hedefimiz gruplara kalmaktır. Gruplara kalmayınca bir başarı oluşmamış oluyor. Kupada ve Süper Lig'de de bu sene daha iyi bir yerde bitireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.
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