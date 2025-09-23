Habertürk
        Haberler Gündem Politika Meclis’e gelen talepler: “Jandarma” değil, “candarma” olsun | Son dakika haberleri

        Meclis’e gelen talepler: “Jandarma” değil, “candarma” olsun

        Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlar tarafından binlerce ilginç başvuru yapıldı. Başvurular arasında jandarma isminin "candarma" olarak değiştirilmesini isteyen de, ikinci çocuk yardımının aylık en az 3 bin liraya çıkarılmasını isteyen de var. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 23.09.2025 - 12:07 Güncelleme: 23.09.2025 - 12:07
        Meclis'e gelen talepler: "Candarma" olsun
        Sorunlarının çözülmesini isteyen vatandaşlar komisyona ilginç talep ve başvurular yaptı. Bir vatandaş dilekçesinde "jandarma" kelimesinin Fransızca'dan Türkçe'ye geçtiğini söyledi. Bu nedenle "jandarma"nın "can damarı" anlamına gelecek şekilde "candarma" olarak değiştirilmesini talep etti.

        “İKİNCİ ÇOCUK İÇİN YARDIM 3 BİN LİRA OLSUN”

        Bir vatandaş da ikinci çocuk için bin 500 lira olan çocuk yardımının en az 3 bin liraya yükseltilmesini istedi. İstanbul Ümraniye'ye bağlı Esenkent Mahallesi'nin Sancaktepe ya da Çekmeköy ilçesine bağlanmasını isteyen de oldu. Komisyona başvuran başka bir kişi ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavların sonuç açıklanma tarihleri ve tercih süreçlerinin bir takvime bağlanmasını talep etti. Standart bir takvimin olmamasının adayların üzerinde psikolojik baskı oluşturduğunu iddia etti.

        “ENGELLİ PARK YERİNE PARK EDENLER 7 BİN LİRA ÖDESİN”

        Bir vatandaş kan bağı olmayan evlatlıkların miras hakkının kaldırılmasını isterken, bir başkası da milletvekillerine emekli maaşı bağlanmamasını talep etti. Başka bir dilekçede ise engelli park yerine park eden araçlara ilk ihlalde kesilen cezanın 7 bin liraya yükseltilmesi istendi.

        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
