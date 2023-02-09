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Meclis'ten geçti: OHAL nedir, ne demek ve hangi illerde OHAL ilan edildi, ne kadar sürecek?

Meclis'ten geçti: OHAL nedir ve hangi illerde OHAL ilan edildi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde 10 ili kapsayan Olağanüstü Hal ilan edileceğini açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan olağanüstü hal (OHAL) kararı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yaşanan gelişmelerinin ardından OHAL anlamı ve kapsamı gündeme geldi. İşte olağanüstü hal (OHAL) süresi ve ilan edilen iller...

Giriş: 09.02.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem bölgesi için OHAL ilan edileceğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından OHAL kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) onayına sunuldu. Peki, "OHAL nedir, ne anlama gelir, hangi illerde OHAL ilan edildi, ne  kadar sürecek? İşte detaylar...

  • OHAL NEDİR?

    Olağanüstü hâl ya da kısa adıyla bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, tehlikeli salgın hastalık, ekonomik bunalım, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi durumlarda başvurulan uygulamadır.

  • OHAL TEZKERESİ TBMM GENEL KURULUNDA KABUL EDİLDİ!

    Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

  • Genel Kurul'da Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde OHAL ilanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi üzerinde hükümet, gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen oylamada tezkere kabul edildi.

    Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

  • HANGİ İLLERDE OHAL İLAN EDİLECEK?

    Daha önce Karadeniz'deki sel felaketi ve Akdeniz ve Ege'deki yangınlar nedeniyle çok sayıda il Afet Bölgesi ilan edilmişti. Bu kez depremin merkezi Kahramanmaraş başta olmak üzere, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay için geçerli olacak.

    7 yıl önce FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da OHAL ilan edilmiş tüm Türkiye'deki uygulama 19 Temmuz 2018'e kadar devam etmişti.

     

  • ANAYASA'NIN 119. MADDESİ 

    Anayasa'nın 119. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

  • OHAL ilanı kararı, verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur. TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, gerekli gördüğü takdirde OHAL'in süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL'i kaldırabilir. Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

  • OHAL KARARI SONRASI YAPILACAKLAR

    Kanuna göre, OHAL kararının alınmasının ardından, felakete uğrayanların kurtarılması, hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler, para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla sağlanacak.

     

  • Gerekli harcamalar öncelikle kamu kaynakları ile yardımlardan sağlanacak. Olağanüstü hal ilan edilen bölge içindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüzel ve gerçek kişiler, kendilerinden istenecek veya yükümlülük konulacak arazi, arsa, bina, tesis, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme ile giyecek ve diğer maddeleri vermek zorunda olacak.

     

  • Olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaşayan 18-60 yaş arasındaki vatandaşlar, olağanüstü hal sebebiyle kendilerine verilecek işleri yapmakla yükümlü olacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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