14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TBMM Genel Kurulunda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı.
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda işsiz olduğunu belirten bir vatandaşın "apar topar" salondan çıkarıldığını dile getirerek, "Açım diyen insanlarla ilgili kriminolojik tarifler yapıyorsunuz." dedi. Aydoğan, bu tutumun insani olmadığını ifade etti.
Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 11 Şubat 2014'te gerçekleştirilen CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, bir CHP'linin parti politikalarını ve parti kültürünü benimsemediğini söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Atın bunu dışarı." dediğini belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Özkan'a, "Sizin grup toplantınızda adam soruyor, 'Açım aç.' diyor. Siz paldır küldür alıyorsunuz. Arkadaşım sordu. Cevap vereceksen şunu söyle; o adam şimdi nerede?" diye sordu.
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, bir taraftan derin yapılarla mücadele ederken diğer taraftan da paralel yapılarla mücadele ettiklerini vurguladı. Hiçbir zaman mandacılığı, vesayeti, derin ve paralel yapıları kabul etmediklerini söyleyen Özkan, şöyle konuştu:
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