"Biz 'Ne istediler de vermedik.' dedik, değil mi? Ne istemişlerdi bizden? 'Okul açacağız.' 'Eğitim kurumu açın ama siz devleti istiyorsanız devleti vermeyiz.' dedik. Devleti verenler, şefaate nail olanlardı. Kim şefaate nail oldu? Hamdolsun, o FETÖ elebaşının bedduasına muhatap olduk. Aranızda Ergenekon, Balyoz mağduru milletvekilleri de var. O milletvekillerinin mağduriyeti, Yargıtayın bozma kararıyla sübut bulmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, FETÖ kalemşörleriyle birlikte keyifle Zaman gazetesi okuyup desteklerini sunarken, yine Kılıçdaroğlu Samanyolu televizyonuyla ilgili RTÜK'ün aldığı kararı protesto etmek ve desteğini sunmak için gitmişken Sayın Tanal arkadan sufle verdi. Yıl 2014. Tanal, 'Benim milletvekili maaşımı Bank Asya'da açtığım hesaba yatırın.' dedi. Bugün aranızdaki milletvekillerinin mağduriyetinin kaynağı FETÖ olarak sübut bulduktan sonra yaptı. Mahmut Tanal suçunu çok iyi biliyor."