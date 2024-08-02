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        Haberler Bilgi Yaşam Meclis tatile girdi mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor ve kapanıyor, Meclis kaç gün kapalı olacak?

        Meclis tatile girdi mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor ve kapanıyor?

        Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile giriş tarihi duyuruldu. 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Meslek Kanunu gibi pek çok konu Meclis açılınca ele alınacağı için TBMM'nin açılacağı tarih merak ediliyor. TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından tatil süreci başlamıştı. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ne zaman açılıyor ve kapanıyor, Meclis tatili kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:50
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        • 1

          Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılacağı ve kapanacağı araştırılıyor. Açıldıktan sonra kaldığı yerden çalışmalara devam edecek Meclis'i oldukça yoğun bir program bekliyor. Pek çok yeni yasa kararının alındığı Meclis’in tatil süreci belli oldu. İşte ? Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış ve kapanış tarihi

        • 2

          MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

          Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.

          9. YARGI PAKETİ

          Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

        • 3

          ARABULUCULUKTA YENİ DÖNEM

          Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

        • 4

          SAHİPSİZ ARAÇLARIN SATIŞ USULÜ YENİDEN BELİRLENECEK

          Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

        • 5

          TÜKETİCİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK TEKLİF

          Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

          Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

          Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

        • 6

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERE KADRO YOLU AÇILIYOR

          Üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacak. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere 1 yıl süreyle yer değiştiremeyecek.

          Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanılmasını kolaylaştırma, kabul etme, bulundurma, kullanma suçları ile hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanların öğretmenliği sona erecek.

          ÖĞRETMENE KARŞI İŞLENEN SUÇ CEZALARI ARTACAK

          Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarının işlenmesi halinde cezalar yarı oranında artırılacak ve hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

          Görevde olan öğretmen ve uzman öğretmenlerden, 20 yıllık çalışma süresini tamamlayan ve uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı dışındaki koşulları sağlayanlar başöğretmen ünvanı için başvurabilecek.

          ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUN TEKLİFİ

          Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifine göre de Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Milli Eğitim Akademisince verilecek.

          Öğretmen adaylarına, hazırlık eğitimi sürecinde belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay ödeme yapılacak.

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