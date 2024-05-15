Meclis ne zaman tatile girecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Memur zammı, kira artışına yüzde 25 zam sınırı ve 9. Yargı Paketi gibi konuları takip edenler Meclis'in tatile gireceği tarihi araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman tatile girecek? İşte detaylar...
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TBMM tatil tarihi açıklandı. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Tatil sonrasında Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis tatili ne zaman, TBMM tatili hangi tarihte bitecek?" sorularının yanıtları...
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MECLİS NE ZAMAN TATİL OLACAK?
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddesine göre TBMM 1 Temmuz günü tatile girer. Ancak konuların görüşmeleri uzaması durumunda tatil tarihi ileri bir zamana ertelenebilir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında şu ifadelere yer verdi: ''Meclis'imizin gündeminde adaletten ticarete, ekonomiden güvenliğe ve eğitime geniş bir yelpazede kanunlaşma sürecinde olan teklifler var. Gerek hayat pahalılığı ve fırsatçılık, gerekse son dönemde sıkça basında yer alan öğretmenlerimize yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz.
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AK Parti grubumuzun, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP ile işbirliği ve eşgüdüm içinde bu konuları çok iyi takip etmesini bekliyorum. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.''