TBMM tatil tarihi açıklandı. Bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil tarihi ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Tatil sonrasında Meclis'ten çıkacak kararlar için toplantılar da yakından takip edilecek. İşte "Meclis tatili ne zaman, TBMM tatili hangi tarihte bitecek?" sorularının yanıtları...