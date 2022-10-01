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Meclis açıldı mı, ne zaman açılıyor? TBMM gündeminde neler ve hangi konular olacak?

Meclis ne zaman açılıyor? TBMM gündeminde neler, hangi konular olacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ne zaman açılağı merak konusu olurken, Meclis'in gündeminde hangi konuların konuşulacağı birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Meclis'in açılmasının ardından birçok konunun gündeme geleceği ilk toplantının ekim ayı itibarıyla yapılması bekleniyor. Peki "Meclis ne zaman açılıyor? TBMM gündeminde neler, hangi konular olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

01.10.2022 - 02:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Eylül ayının sona ermesinin ardından Meclis'in ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Yeni yasama yılı Ekim ayı itibarıyla başlarken, Meclis'in gündeminde hangi konuların görüşüleceği birçok kişi tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Meclis ne zaman açılıyor? TBMM gündeminde neler, hangi konular olacak? İşte detaylar...

  • MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Yeni yasama yılı için ilk tören 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te özel oturumla toplanacak. Meclis açılışı Meclis Atatürk Anıtı'nda saygı duyurusu ve İstiklal Marşı okunuşu ile açılacak.

     

  • MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

    Meclise, 17 Ekim'e kadar 2023 yılı bütçe kanunu teklifi gelecek. TBMM Başkanlığına sunulacak bütçe, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ardından Genel Kurulda görüşülecek.

    Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündem bekliyor. TBMM, ekim ayı boyunca önemli düzenlemeler için mesai yapacak.

    Meclisin gündeminde "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile uluslararası sözleşmelerin uygun bulunmasına dair kanun teklifleri bulunuyor.

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