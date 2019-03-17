18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin ilk yapay zekaya dayalı, veriye dayalı yönetim sistemini önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlayacakları müjdesini verdi.
İHA'nın haberine göre; Selçuk, "Böylelikle alacağımız bütün kararları, gerçekleştireceğimiz bütün politikaları bu bilişim sistemi üzerinden kararlaştırmak, bir karar destek sistemi üzerinden hangi ilde neye karar vereceğiz, yatırımımızı nereye yönlendireceğiz, bunun matematiksel olarak yönlendirilmesine ağırlık vereceğiz” dedi.
"EĞİTİMİNİZ ORTAYSA EKONOMİNİZ ORTA OLUR"
Bakan Selçuk, Malatya’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve hayırsever vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, dünya ile yarışacak bir eğitim sistemi kurmanın birtakım şartları olduğunu ifade ederek, bunları yerine getirmedikçe Türkiye’nin küresel rekabet anlamında çok fazla mesafe alamayacağını söyledi. Selçuk, eğitimi omurga olarak gördüklerini kaydederek, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz biliyoruz ki eğitim, ekonomi ve demokrasi üçlemesi bir araya geldiğinde bir ülkenin büyümesi, müreffeh hale gelmesi çok mümkün hale geliyor. Eğer biz orta gelir tuzağıyla ilgili bir mevzu konuşuyorsak Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir açısından orta gelir tuzağı aslında orta eğitim tuzağıdır. Eğitiminiz ortaysa ekonominiz orta olur” ifadelerini kullandı.
“EĞİTİM YATIRIMLARI GÜÇLENECEK"
Eğitim yatırımlarının artacağını dile getiren Selçuk, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok güçlü bir liderliğinin olduğunu ifade etti. Göreve geldiklerinde bir vizyon dokümanı çıkardıklarını ve planlanan şekilde projelerin devam ettiğini söyleyen Bakan Selçuk, "İnşallah kısa bir süre içerisinde birçok somut projemizi de hayata geçirmiş olacağız. Milli Eğitim Bakanlığının dijital altyapısı anlamında mesleki ve teknik eğitimi, bazı temel problemlerin çözülmesi anlamında büyük mesafeler kaydettik” şeklinde konuştu.
“MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDA TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR SIÇRAMA YAPACAK"
Bakan Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi çok önemsediklerini ifade ederek, "Tükiye’nin ekonomisiyle doğrudan doğruya bağlantılı bir husus bu. O yüzden de inşallah hep beraber göreceğiz, mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye çok büyük bir sıçrama yapacak ve dolayısıyla bu ekonomisini güçlendirecek. Adım adım ilan ediyoruz bu çalışmaları. Bu çalışmanın arkasından tasarım beceri atölyeleri dediğimiz atölyelerin projelendirilmesi, öğretmen eğitiminin yapılması, bütün okullarla ilgili şartnamelerin hazırlanması söz konusu oldu. İstanbul, Ankara gibi kentlerde imkanı daha az olan okullarda bu projeler başladı. Atölyeler eğitim sisteminin gelişmesinde ve dönüşmesinde hayati bir öneme sahip” dedi.
Bakan Selçuk, atölyelerin çocuğun düşüncesinin, şahsiyetinin duygusunun, fiziksel yapısının bütünsel olarak gelişmesi için mükemmel bir araç olduğunu anlatarak, "Biz bunların okullarımızda rahatlıkla yapılabildiğini pilotlarla gösterdik. Artık ülke ölçekli genişletmeye, büyütmeye doğru da gidiyoruz" dedi.
MEB’E YAPAY ZEKALI YÖNETİM SİSTEMİ
Bütün projelerin önce pilot olarak yapıldığını anlatan Bakan Selçuk, sınırlı kaynakları en yüksek seviyede kullanmakla ilgili bir gayelerinin olduğunu söyledi. Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Türkiye’nin ilk yapay zekaya dayalı, veriye dayalı yönetim sistemini de önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlamış olacağız. Böylelikle alacağımız bütün kararları, gerçekleştireceğimiz bütün politikaları bu bilişim sistemi üzerinden kararlaştırmak, bir karar destek sistemi üzerinden hangi ilde neye karar vereceğiz, yatırımımızı nereye yönlendireceğiz, bunun matematiksel olarak yönlendirilmesine ağırlık vereceğiz. Bu anlamda baktığımızda da hangi ilimizde, ilçemizde hangi okulumuzun neye ihtiyacı olduğunu bir cep telefonundan mobil olarak izleme imkanımız da var. Biz okul müdürüne de ’Senin okulun ortalama 50 parametrede şu şu konuda çok iyi, şu şu konularda senin ihtiyacın var ve sana 1 yıllık çalışma planı veriyoruz. 1 yıl içerisinde okulun şuraya taşımanı istiyoruz. Bu yüzden de size şu şekilde destek olacağız’ diyoruz. Artık her okula eşit bir bütçe yerine hangi okulun ihtiyacı ne kadarsa öğrenci başına o kadar adalete dayalı bir bütçeyi getiriyoruz. Bunun da uygulaması bu sene pilot olarak başladı.”
Bakan Selçuk, daha sonra eğitime katkı sağlayan hayırsever vatandaşlara plaket verdi. Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ile Hakan Kahtalı, Malatya Büyükeşhir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selahattin Gürkan katıldı.
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