MEB zilsiz okul uygulamasını duyurdu! Okullarda zil çalmayacak mı?
Yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "zilsiz okul" uygulamasını duyurdu. Sorumluluk bilincini artırmak için yapılan uygulamaya ilişkin detaylar netlik kazandı. MEB eğitim öğretim takvimine göre bu yıl öğrenciler 8 Eylül itibarıyla dersbaşı yapacak. Peki, Okullarda zil çalmayacak mı? İşte zilsiz okul uygulamasına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kalırken, öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı için hazırlıklara başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni dönemde öğrencilerde sorumluluk bilincini aşılamak adına uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçileceğini duyurdu. Peki, Okullarda zil çalmayacak mı? Zilsiz okul uygulaması nedir? İşte detaylar...
ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla "zilsiz okul" uygulaması başlatacak.
Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.
Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrencisi azalan okulların açık kalması sağlanacak.
Kitapların temiz ve düzenli kullanılması teşvik edilecek, Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda teslim tesellüm belgesiyle okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.
Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecek. Zil kullanımının zaruri olduğu hallerde çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde zil sesi seviyesi makul düzeye indirilecek ve okul zilleri Bakanlıkça belirlenen zil seslerinden seçilecek.
OKULLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?
Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilecek ve öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.
Planlanacak mezuniyet günü etkinliklerinde velilere ve okullara külfet getirecek etkinliklerden kaçınılacak. Etkinlikler için önceden izin alınarak okulların, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin uygun mekan veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri yapılmayacak.