ZİLSİZ OKUL UYGULAMASI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla "zilsiz okul" uygulaması başlatacak.

Genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık, okuma, konuşma, dinleme ve yazmada yetkin, milli kültüre ve ahlaka duyarlı yetişmeleri amacıyla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak.