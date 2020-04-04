2020 YKS, TYT, AYT konuları neler? sorusu sınava girecek milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 12. sınıf derslerine ait konu, kazanım ve açıklamaların güncellendiğini açıkladı. YKS'ye hazırlanan öğrenciler güncellenmiş konuları araştırmaya başladı. İşte MEB YKS konuları 2020...

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"Bakanlığımız tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "2020 Yılında ÖSYM Başkanlığı Tarafından Gerçekleştirilecek TYT-AYT ve YDT Sınavlarında Derslere Göre Sorulacak Sorulara Ait Konu, Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü güncellendi. 9, 10 ve 11. sınıflarda herhangi bir güncelleme yapılmadı."

MEB 2020 YKS KONULARI (GÜNCELLENMİŞ)

2020 YKS NE ZAMAN?

Koronavirüs nedeniyle eğer bir erteleme kararı çıkmazsa, ÖSYM'nin takvimine göre YKS tarihleri şöyle:

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 135 dakika sürecek.

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika dakika sürecek.

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT),21 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak. Sınav 120 dakika sürecek.