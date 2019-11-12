MEB rehberlik ve araştırma merkezlerini güçlendiriyor

12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanlığı-Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ( UNICEF) iş birliğinde yaklaşık 3 milyon lira bütçeli "Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (RAMKEG)" projesinde sona gelindi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, tamamlanan projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 81 ilinde, sayıları 242'ye ulaşan rehberlik ve araştırma merkezlerinin (RAM) öğrenci ve vatandaşların hizmetinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.
RAM'larda rehberlik öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenlerinin görev aldığını aktaran Özer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın rehberlik ve araştırma merkezlerimizde sunulan hizmetler konusunda bilgi sahibi olması ve farkındalıklarının artırılması çok önemli. Bu nedenle bir taraftan RAM'ların tanıtımına ağırlık veriyor diğer taraftan da RAM'larda sunulan hizmetlerin kalitesini sürekli artırıyoruz. UNICEF ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, RAM'ların hem tanıtımı hem de hizmet kalitelerinin artırılması açısından oldukça önemliydi. Proje başarılı bir şekilde tamamlandı. Projeyi destekleyen UNICEF yetkililerine ve projeyi başarılı bir şekilde yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."
732 REHBER ÖĞRETMENE EĞİTİM
RAMKEG projesi rehberlik hizmetleriyle özel gereksinimli çocukların tanı-yönlendirme süreçlerinde ailelere ücretsiz hizmet veren RAM'ların güçlendirilmesi, dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla öğretmenlerden ailelere uzanan çok sayıda çalışma yapıldı. Proje kapsamında, 2019'da RAM'larda görev yapan toplam 732 rehberlik öğretmenine "Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik Programı Yönetimi", "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Temel Düzey Müdahale Eğitimi" ve "Psikolojik Sağlamlık Eğitimi" verildi.
Ailelerin RAM'larda verilen hizmetler ve yönlendirme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmesi amacıyla Türkçe, Arapça ve İngilizce 20 bin adet broşürün dağıtıldığı projede, merkezlerin tanınırlık ve bilinirliğini artırmaya yönelik kamu spotları hazırlandı. Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriye ve farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin yoğun olarak yaşadığı 26 ilde 2 bin 680 aileye farkındalık eğitimi verildi.
151 GÖNÜLLÜ SURİYELİ EĞİTİCİ GÖREVLENDİRİLDİ
Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da geçici koruma statüsünde bulunan 170 gönüllü eğitici, uyum eğitiminden geçirildi. Ayrıca 67 RAM'a 151 Suriyeli gönüllü eğiticinin "destek personel" olarak görevlendirilmesi yapıldı.
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