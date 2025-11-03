MEB ortak yazılı sınav tarihleri 2025: Ortak sınavlar ne zaman ve nasıl yapılacak?

ORTAK YAZILI SINAV TARİHLERİ

Bu kapsamda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları;

7.sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım 2025 Salı,

8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım 2025 Çarşamba,

9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım 2025 Perşembe günü ülke genelinde ortak yapılacaktır.

Ülke geneli ortak yazılı sınavların soruları Bakanlığımız tarafından hazırlanmış olup 3 farklı sınıf düzeyinde yaklaşık 3 milyon 750 bin öğrenciye ait ortak yazılı sınav kâğıdı, 81 ilimizde yer alan ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından basılmıştır. Sınav evrakı, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sınav günü kapalı sınav güvenlik poşetleri içerisinde okullara ulaştırılacaktır.

Ortak yazılı sınavlarda açık uçlu veya açık ve kısa cevaplı sorular kullanılacaktır. Öğrencinin konuyu anlama düzeyini, öğrenciye nasıl geri bildirim verileceğini ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceğini belirlemesi açısından önem taşıyan açık uçlu soru kullanımı uygulamasıyla öğretmenler, sınıf ortamında öğrencilerin gelişim düzeyini takip ederken ülke genelindeki çalışmalarla da öğrencilerin ülke düzeyindeki gelişimleri tespit edilmektedir.