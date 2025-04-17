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        MEB ortak sınavlar ne zaman? MEB 2.dönem sınav tarihi

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. döneminde uygulanacak ortak sınav tarihlerini duyurdu. 2. dönem 1. sınavlar 17-28 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşmişti. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman? İşte, MEB 2.dönem sınav tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 17:17 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:17
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        • 1

          MEB ortak sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mart ayında ilk sınavların yapılmasının ardından, 2. dönem 2. yazılı sınav takvimi beklenmeye başlandı. Peki MEB ortak sınavlar ne zaman?

        • 2

          MEB İKİNCİ DÖNEM 2. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

          Ortak sınavlar kapsamında Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe ve Matematik derslerinden oluşan 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için toplamda 12 ortak yazılı sınav yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanan takvime göre ikinci dönem 1. ortak sınavlar Mart ayının son günlerinde yapıldı.

          Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2. döneme ait ikinci sınavlar 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihlerinde uygulanacak.

          MEB ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARINI PAYLAŞTI

          Birinci dönemde olduğu gibi ikinci dönemde de okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için yayımlanan bu örnek senaryolara yönelik soru örnekleri ve çözümleri odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

        • 3

          MEB 2. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ

          • sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
          • sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,
          • sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,
          • sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,
          • sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,
          • sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.

          Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı (dinleme ve konuşma) olmak üzere iki aşamada yapılacak. Yazılı sınavlarda okuma ve yazma becerileri, uygulamalı sınavlarda ise dinleme ve konuşma becerileri ölçülecek.

          Dinleme ve konuşma sınavları ilgili dersin yazılı sınavından önce veya sonra yapılabilecek. Konuşma sınavları için belirli bir tarih aralığı olmaksızın sınav sürece yayılarak gerçekleştirilecek.

          Beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, müzik ve atölye dersleri gibi uygulamalı derslerin sınavları tüm şubelerde aynı kazanımı ölçecek şekilde yapılacak.

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