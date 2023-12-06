Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan son dakika açıklaması ile MEB ortak sınav tarihleri duyuruldu. Bakanlığın açıklamasında; 6. ve 9. sınıfların; Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı dersi soru dağılımı tablosuna da yer verildi. Ortaokul ve liselerde bu yıl ilk kez yapılacak olan MEB ortak sınavlar Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilecek. İşte 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri, konuları ve soru dağılımına ilişkin detaylar...