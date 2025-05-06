MEB ortak sınav tarihleri: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? İşte, MEB 2.dönem ortak sınav tarihleri
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MEB ortak sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Peki MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?
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2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
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MEB ORTAK SINAV TAKVMİ
İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.
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