MEB ortak sınav tarihleri: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

MEB ORTAK SINAV TAKVMİ

İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.