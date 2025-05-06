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        Haberler Bilgi Yaşam MEB ortak sınav tarihleri: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        MEB ortak sınav tarihleri: MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEB 2024-2025 yılı 2. dönem 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanıyor. Peki MEB ortak sınav tarihleri ne zaman? İşte, MEB 2.dönem ortak sınav tarihleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 11:18 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:18
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        • 1

          MEB ortak sınav tarihleri ile ilgili araştırmalar sürüyor. Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, yabancı dil derslerinin sınavları iki aşamalı olarak gerçekleştiriliyor. Peki MEB 2.dönem ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVLAR NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. ortak sınavları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 26 Mayıs - 13 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

        • 3

          MEB ORTAK SINAV TAKVMİ

          İkinci sınavlar; 6, 7 ve 10. sınıflar için gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sene 6 ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu sene, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflar için düzenleniyor.

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