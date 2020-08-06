MEB okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak? sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklama sonrasında gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtmişti. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekti. İşte 2020 - 2021 eğitim döneminde okulların açılacağı tarih...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA MI AÇIKLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız.

Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi.

Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar.

Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.

"31 AĞUSTOS'TA AÇILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Bakan Selçuk, "Okul açılsın mı açılmasın mı diye karar verirken Kabinenin genel bakışı, Sağlık Bakanlığı'nın, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındı. 31 Ağustos ile başlayan bir takvimi ortaya koyduysak bazı mali sebepler, bürokratik sebepler nedeniyle mevzuat gereği takvimi açıklamak zorundayız. 31 Ağustos'ta açılmasını temenni ediyoruz. Sağlıkla sıhhatle bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Şartlar elverişli olursa açacağız diyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığımız çalışmalar var. Yayınladığımız bir rehber var. Sağlık Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma yapıyoruz.

"UYGUN ŞARTLAR OLMAZSA UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDERİZ"

Okullar açılsın denilirse açarız. Uygun şartlar olmazsa uzaktan eğitime devam ederiz. Zaten hazır bu sistem. Okuldan almadıkları dersi uzaktan eğitimden alsınlar derlerse, karma eğitime de hazırız" dedi.

Selçuk, "Derslerin çizelgesi yarı yarıya insin denirse ona göre seyreltiriz. Teknik kısım bize ait, uzmanlara ait. Biz sadece bir çocuk için değil. Ülkenin çocukları için kaygılanıyoruz. Bu kaygıyı her gün yaşarken, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi nasıl koruruz diye düşünüyoruz. Bütün velilerimiz rahat olsun, bu konuyu sürekli olarak ele alıyoruz. Neye ihtiyaç varsa mali, fiziki, sosyal, psikolojik koşullarla biz buna hazırız" dedi.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel, tatil beldelerinde oluşan kalabalığın, okulların açılıp açılmayacağına nasıl etki yapacağını DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Yamanel, sürecin çok dinamik olduğunu belirterek, "Vaka sayıları gün gün takip ediliyor. Vaka sayıları artış gösterirse okulların açılmasıyla ilgili de yeni kararlar alınabilir. Vaka sayıları tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa eğer yeni kararlar alınabilir" dedi.