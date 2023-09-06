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        Haberler Gündem Eğitim MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara göz açtırmamak için ihbar hattı kurdu

        MEB "merdiven altı" eğitim veren kurslara göz açtırmamak için ihbar hattı kurdu

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim faaliyeti yürüttüğünü iddia eden izinsiz yapılara göz açtırmamak için bir dizi önlemi hayata geçirdi. Bakanlık, izinsiz faaliyet yürüten kurslarla etkin mücadele için çevrim içi ihbar hattı kurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:28 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:28
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        MEB'den "merdiven altı" kurslar için ihbar hattı
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        Valiliklerdeki ilgili komisyonların inceleme sonuçlarına göre bu yerler kapatılacak ve işletenlere para cezası verilecek.

        KAPSAMLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün katıldığı AA Editör Masası'nda, açık liselerde okuyanların merdiven altı, denetimsiz kurslara devam ettiği yönünde bilgi edindiklerini, bu kursların bilhassa FETÖ kapsamıyla hem resmi hem de özel okullarda ilişiği kesilenlerin yönettiği bir sektör olduğunu bildirdi.

        Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin izinsiz kurslarla ilgili İçişleri Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ifade ederek, velilere, çocuklarını bu kurslara göndermemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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        "Merdiven altı" olarak tabir edilen, Bakanlıktan ruhsatı olmadan faaliyet gösteren kurslarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları kapsamlı şekilde yürütülüyor.

        Öğrenci ve velilerin, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren özel kursların listesi bir süre önce "https://ookgm.meb.gov.tr/kurumlar.php?=kurs" adresinde yayımlandı.

        Ardından valiliklere gönderilen yazıda, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği kurum tabelalarında "karekod" uygulamasına yer vermeleri gerektiği belirtildi.

        Bakanlık bu kapsamda, bütün özel öğretim kurumlarında karekod kimlik tanımlaması yaptı ve velilerin bu kodları okutarak bu kurumların izinli olup olmadıklarının rahatlıkla görülebilmesine imkan sağlandı.

        Karekod uygulamasının içerisinde, özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ve ücretlerine ilişkin bilgiler yer alıyor.

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        Bakanlığın yazısında, karekod uygulamasına ilişkin "uygulama, özel öğretim kurumlarının Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren yerler olduklarını ifade etmesi ve bu kurumlardan hizmet almak isteyenlerin kurum hakkında bilgi alabilmeleri açısından önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        18 EYLÜL SON UYARI TARİHİ

        Milli Eğitim Bakanlığı, valiliklere kurum girişinde karekodu bulunmayan tabelalar için özel öğretim kurumlarına 18 Eylül Pazartesi gününe kadar süre tanıyacak. Bu tarihe kadar yükümlülüğünü yerine getirmeyen özel öğretim kurumları hakkında gerekli işlemler başlatılacak.

        Bakanlık, önlemlere ek olarak merdiven altı yapılarla ilgili yeni bir uygulama daha hayata geçirdi.

        Bakanlığın illere gönderdiği 1 Eylül tarihli yeni yazıda, Türkiye'de her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Bakanlığın izni ve denetimine tabi olduğunun altı çizildi.

        Konunun önemi ve izinsiz faaliyet yürüten yerlerin tespitinde teknolojik imkanlardan yararlanabilmek için Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü internet sayfasında "İzinsiz Eğitim Faaliyeti İhbarı" linkinin oluşturulduğu duyuruldu.

        İzinsiz eğitim faaliyeti ihbarları, Özel Öğretim kurumları Genel Müdürlüğü'nün "http://ookgm.meb.gov.tr/izinsizegitim.php" adresine yapılabilecek.

        Öte yandan valiliklerce oluşturulan izleme ve koordinasyon komisyonları, bu ihbarları değerlendirip inceleme ve soruşturma işlemlerini ivedilikle başlatacak.

        Yapılan ihbarlara ilişkin süreçler, ilgili valiliklerce Bakanlığa bildirilecek. Bu yerler, kanun gereği kapatılacak ve bu yerleri işletenlere kanun gereği brüt asgari ücretin 20 katı kadar para cezası verilecek.

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        #MEB
        #ihbar hattı
        #haberler
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