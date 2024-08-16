MEB mazerete bağlı atama sonuçları sorgulama 2024: Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme tercih işlemleri, 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. MEB mazerete bağlı atama sonuçları sorgulama ekranı değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. Öğretmen mazerete bağlı atama sonuçları ve isim listesi için MEBBİS ekranı ziyaretleri hız kazandı. Peki, 2024 Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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Yaz tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci, 15 Ağustos 2024 tarihinde tamamlandı. Ön başvuru ve tercih başvurusu olarak iki aşamada gerçekleştirilen başvuru sonuçları için bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takviminde öğretmen mazerete bağlı tayin sonuçları açıklanma tarihi bilgisine yer verilmişti. Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Peki MEB mazerete bağlı tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi nereden nasıl öğrenilir?
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MEB MAZERETE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme tercihleri 10-15 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı.
Öğretmenlerin mazerete bağlı il içi veya il dışı yer değiştirme ön başvuruları, 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında, Tercih başvuruları ise 10-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alındı.
Takvime göre atamalar, 16 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek.
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İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri de 19 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.
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MAZERETE BAĞLI TAYİN SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sonuçlar, “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacak olup yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.
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YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
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