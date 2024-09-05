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        Haberler Gündem Eğitim MEB, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçiriyor

        MEB, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçiriyor

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki öğretim programlarının ve bu programlara uygun olarak geliştirilen ders kitaplarına ve eğitim araç gereçlerine yönelik veri toplama süreci için İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni (İDES) hayata geçirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:48
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        MEB, İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni hayata geçiriyor
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        Öğretim programlarının etkililiğini değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (TTKB) tarafından (TTKB-İDES) hayata geçirildi.

        TTKB-İDES ile okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler öğretim programlarına ilişkin verileri işleyip geri bildirim verebilecek. TTKB-İDES, öğretim programlarının etkililiğini değerlendirmek ve sürekliliğini sağlamak amacıyla tasarlandı. Yeni sistem ile birlikte, öğretim programı izleme ve değerlendirme süreçlerinde destekleyici verilerin elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca yıl içinde yapılan zümre öğretmenler kurulu toplantılarında, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan öğretim programlarına ilişkin görüş ve öneriler de TTKB-İDES'e işlenecek.

        TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE SINIRLI KALMAYACAK

        TTKB-İDES sadece Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki öğretim programlarının izlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Ayrıca bu programlara uygun olarak geliştirilen ders kitaplarına ve eğitim araç gereçlerine yönelik de veri toplama süreci gerçekleştirilecek. Eğitim kurumu, sınıf- alan zümreleri tarafından ders kitapları ile eğitim araç gereçlerine ilişkin görüş ve öneriler, ilgili ders kitabının arka kapağındaki karekod üzerinden TTKB-İDES'e işlenebilecek. Bu sayede eğitim içeriklerinin ve uygulama süreçlerinin etkinliği daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilecek.

        MEB, yeni sistemin devreye girmesiyle birlikte öğretim programları ve ders kitaplarına ilişkin verilerin daha sistematik ve etkin bir şekilde toplanması ve eğitimde karar alma süreçlerinin daha etkili hale getirilmesini hedefliyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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