        MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden 350 bin öğretmen faydalandı

        MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden 350 bin öğretmen faydalandı

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında temmuz ayında hayata geçirilen Öğretmen Bilgi Servisi'nden (ÖBS) bugüne kadar 350 bin öğretmen faydalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:50 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:50
        MEB'in Öğretmen Bilgi Servisi'nden 350 bin öğretmen faydalandı
        MEB, Bakanlığın stratejik hedefleri ve planları hakkında bilgilendirmeler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili doküman ve duyurular, eğitim modeline dair eğitim ve çalışma takvimleri, öğretmen ve diğer personelden geri bildirim toplamanın yanı sıra öğretmenlerin velilerle doğrudan iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla ÖBS ve Okul-Veli Asistanı'nı (OVA) hayata geçirmişti.

        Öğretmenler ve Bakanlık personelinin güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilmesine de olanak sağlayan, katılımın zorunlu olmadığı ÖBS'den kısa sürede 350 bin öğretmen faydalandı.

        Türk mühendislerin geliştirdiği yerli ve milli mesajlaşma uygulaması BiP üzerinden devreye alınan iki servis, bilgi güvenliğiyle yabancı hizmetlerden bağımsız çalışabilme imkanı sağlıyor ve yabancı uygulamalarda yaşanan erişim sorununun önüne geçiyor.

        Ayrıca sosyal medya ve internet üzerinden yayılan haberlerdeki yanıltıcı bilgiler yerine doğru bilgiye de bu servisler üzerinden erişilebiliyor.

        ÖĞRETMENLERLE BÖLGE VEW GRUP BAZLI MESAJLAŞMA İMKANI SAĞLANIYOR

        ÖBS ile öğretmenler ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabiliyor.

        Bakanlık merkez teşkilatı, ÖBS'den yayınladığı duyurularla tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personele bilgiyi doğrudan ulaştırabiliyor.

        Servisle, Bakanlığın yönergeleri, kongreleri, kurul ve toplantıları gibi bilgilendirmelerin iletilebilmesinin yanı sıra uçtan uça şifreleme ile sistem üzerinden öğretmenlerle bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı da sağlanabiliyor.

        VELİLER ÇOCUKLARININ PERFORMANSLARINI DÜZENLİ TAKİP EDEBİLİYOR

        Yine temmuz ayında hayata geçirilen OVA'dan ise bugüne kadar 138 bin veli yararlandı. Sistem ile veliler, çocuklarının okuldaki performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebiliyor.

        Velilerin öğretmenlerle doğrudan iletişim kurabildiği OVA'da, veliler ayrıca çocuklarının notlarına, devamsızlıklarına ve sınav tarihlerine de anlık ulaşabiliyor.

        Operatörden bağımsız şekilde girilebilen serviste öğretmenler, velilerle video, doküman, belge ve materyalleri paylaşılabiliyor.

        Ayrıca sistem üzerinden yapılabilen anketlerle de veliler görüş ve önerilerini Bakanlığa doğrudan ulaştırılabiliyor.

        BiP, Apple App Store ve Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

