Milyonlarca öğrenci LGS tercihleri için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB tercih takvimine göre, 2020 LGS yerleştirme tarihini açıklanacak. LGS tercihleri, e-okul tercih robotu sisteminden yapılabilecek. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte MEB e-okul tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...

MEB 2020 LGS TERCİH ROBOTU

Tercih robotu, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke genelinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek.

Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2019'a ait taban puanlarına göre arama yapılabilecek.

E-OKUL TERCİH ROBOTU 2020

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da henüz yayınlanmadı. MEB resmi sitesinden yayınlanacak duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS tercihlerinin sonuçlarının açıklandığı aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da yayınlanacak. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler tercih işlemlerini de gerçekleştirebilecek. LGS tercihleri https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.