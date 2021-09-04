Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak birinci önceliğimiz tüm sağlık önlemlerini alarak okulları açık tutmaktır. Bununla ilgili tüm önlemlerimizi de aldık. Bu önlemlerin takipçisi olacağız. Velilerimiz çok rahat olsunlar." dedi.

2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB'in açıkladığı takvime göre; birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

Ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili ne zaman?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Kovid-19 kapsamında alınması gereken önlem ve tedbirler doğrultusunda öğrenci, öğretmen ve veliler bilgilendirilecek

YÜZ YÜZE EĞİTİM İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

İşte açıklamadan satır başları: "Okullarda güven ortamı oluşturulacak. Bilinmezliklerle dolu bir yıl geçirdik. Aşının devreye girmesi ile birlikte önümüzü görebileceğimiz günlere eriştik. Sizlere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık görüldü demiştim, bugün tünelin sonu göründü diyebilirim. Vaka sayılarındaki artışın aşı olmayanlardan kaynaklandığını söylemiştim. Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdi. Aşı bizi koruyor. Belirli bir süre aşı ile koruma sağlanabiliyor. Sizlere sesleniyorum aşınızı olun kendinizi ve toplumu koruyun. Çocuklarımız ve gençlerimiz okullarına kavuşacak. Yüz yüze eğitimin sürekliliğini sağlamak istiyoruz. Eğitimin eksik kalması çok üzücüdür. Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tedbirleri ve kuralları uygulayacağız.

Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Veliler olarak örnek olacağız. Kendi çocuklarımızı korumak sınıf arkadaşlarını da korumak anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin motivasyonu hepimizden büyük olacak. Kıymetli vatandaşlarım sözü bugün Bilim Kurulu toplantımıza katılan Milli Eğitim Bakanımıza bırakmak istiyorum."

81 İLDE OKULLARDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALINDI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi kovid salgını tüm alanları olumsuz etkiledi. Bizler de öğrencilerimizin öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın en az etkilenmesi için tedbirlerimizi aldık. Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleri ile eğitim görmesi elzemdir. Covid 19 salgınında okullarda alınması gereken tedbirleri 81 ilimize gönderdik. Okullarımızda ihtiyaç duyulan malzemeleri gönderdik. Bazı bilgileri vermek istiyorum. Kamuoyunda sanki hazırlık yapılmadığı yönünde bilgiler dönüyor. Okullarımızın sürece hazırlanması için 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. Tüm okullarımıza 223 milyon TL'lik bir ödenek gönderilmiştir. Maskeden dezenfektana kadar hijyen ortamının sağlanması için her türlü hazırlık yapıldı. 113 bin temizlik personeli görevlendirdik. Salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz.

HAFTADA 5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR

Bildiğiniz gibi eğitim ve öğretim 6 Eylül'de başlıyor ama okul öncesi için başladı. Okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz okula başladı. Okullarda ders verilmeye başlandı. Şunu ifade etmek istiyorum 2 günlük süreç olumlu bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin buluşma hazzı her şeye değerdi. Şırnak'ta eğitim uyum haftasına başlangıç yaptık. Orada tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz büyük mutluluk duyduklarını söylediler. 6 Eylül itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitim başlıyor. Eğitimin kesintiye uğramaması için tüm sorumluluk bize düşmüyor, tüm paydaşlarımıza düşüyor. Okullarımızın bir daha kapanmaması için tüm velilerimiz ve öğretmenlerimize çağrı yapmak isterim. Lütfen kurallara uyalım, bu kurallara uyalım ki bir daha okullarımız kapanma sorunu ile yüz yüze kalmasın. Birlikte hareket ettiğimiz zaman bir daha kapanma ile yüz yüze kalmadan eğitim öğretim dönemini tamamlayacağız. Bu süreçte İçişleri Bakanlığından destek gördük. İçişleri Bakanımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna en içten şükranlarımı sunuyorum. Okullarımız ilk açılan ve son kapanan yerler olmalıdır." Bakan Koca: "Bilim Kurulu hiçbir şekilde okulların kapanmasını gündeme almak istemiyor. Elimizde artık aşı var. Vatandaşların tedbirlere uymalarını ve aşı olmalarını önemsiyoruz. Herkes lütfen bize destek olsun."