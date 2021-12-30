MEB'den öğretmen atamasında 'sözlü sınav süreci' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeli öğretmen istihdamında ilgili mevzuatta belirtildiği üzere başvuran adayların KPSS puan üstünlüğüne göre sıralandığı ve bakanlık tarafından gerçekleştirilen sözlü sınava, her alan için alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday çağrıldığı hatırlatıldı.
AA'nın haberine göre; sözlü sınavda ise 60 ve üzerinde puan alan adayların başarılı sayıldığı ve sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkı kazandığı anlatılan açıklamada, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesinde ise sözlü sınav konularının ve ağırlıklarının belirtildiği aktarıldı.
Adayların eğitim bilimleri ve genel kültür, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle objektif olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm sınav merkezlerinde adaylara yöneltilen sorular eş değer nitelikte olup merkezi olarak hazırlanmaktadır. Sözlü sınavlar, mevzuat çerçevesinde objektif olarak yapılmakta herhangi bir öğretmen adayına yönelik adaletsiz bir uygulama içinde bulunulması söz konusu değildir. Bu çerçevede 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında öğretmen atama sözlü sınavları gerçekleştirilmiş, sınav sonuçları 27 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmiştir. Öğretmen adaylarımızın sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazları atama takviminde belirtilmiş olup, itirazlar 3-7 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak ve 14 Ocak 2022 tarihinde sonuçlandırılacaktır. Sonuca ilişkin itirazlar titizlikle incelenecektir."
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