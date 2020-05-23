MEB'den EKPSS'ye hazırlananlara destek için mobil uygulama

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim öğrenci ve mezunlarının Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) hazırlık sürecine destek sağlayacak mobil uygulamayı hayata geçirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobil uygulama sayesinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci ve mezunların EKPSS'ye kolayca hazırlanabileceğini belirterek, koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitimin yapılamadığı bu süreçte, özel eğitim öğrencilerinin EKPSS'ye hazırlıkta güçlükler ve sorunlarla karşılaştığını ifade etti.
Bakanlık olarak, bu sorunların çözümü için hemen bir çalışma başlattıklarını aktaran Selçuk, şunları kaydetti:
"Mobil uygulamayı, öğrencilerimizin kolay kullanarak sınava hazırlanabilmesi ve böylece istihdamlarının artırılmasına destek olmak için tasarladık ve bugün uzun süredir üzerinde çalıştığımız uygulamayı hizmete alıyoruz. Mobil uygulama, arkadaşlarımız tarafından geliştirildi, içeriklerle zenginleştirildi ve ücretsiz olarak erişime açıldı. İçerikler sürekli geliştirilecek. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürüm Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum."
- İnteraktif soru çözümü yapılabilecek
Uygulama, Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünce, koronavirüs salgını nedeniyle EKPSS'ye hazırlıkta kaynak sıkıntısı yaşayan özel eğitim öğrenci ve mezunları için geliştirildi. Adaylara, sınavlara daha verimli ve kolay hazırlanma imkanı sunmak için geliştirilen içeriklerin yer alan uygulama, ders anlatımları, soru çözümü videoları gibi EKPSS hazırlık sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen pek çok içeriğin yanı sıra interaktif kullanım özelliğine de sahip olarak sunuluyor.
Adaylar, çözmekte zorlandıkları soruları, ekran fotoğrafı şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarına gönderebilecek. Böylelikle alanın uzmanları tarafından çözülen soruların cevaplarına ulaşabilecek.
- Ders konuları öğrenme özellikleri dikkate alınarak hazırlandı
Sınav kapsamındaki Türkçe, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgiler alanındaki ders konuları, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin öğrenme özellikleri dikkate alınarak hazırlandı. Ayrıca, ara yüzün basit ve kullanışlı olmasına özen gösterildi. Görme engelli bireyler için içerikler, ekran okuyucu programların "sesletim" yapabildikleri metin formatı şeklinde hazırlandı. Okuma programlarının seslendiremediği terimsel ifadeler "mp3" formatında hazırlanarak uygulamaya eklendi.
Zihin engelli bireylerin ders konularını etkili öğrenebilmeleri için tüm içerikler zenginleştirildi. Sayfalar sade ve dikkat dağıtmayacak şekilde tasarlandı. Her ders konusunu pekiştiren konu örnekleri, konu sonu değerlendirme soruları, konuyla ilgili soru çözüm videoları uygulamaya eklendi.
Uygulama, IOS'ta "https://apps.apple.com/tr/app/ekpss-meb%C3%B6zel/id1513714758?l=tr" adresinden, Android'te ise "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meb.ekpssmebozel1" linkinden ücretsiz indirilebilecek.
En az ortaöğretim mezunu hafif düzey zihin engelli, görme engelli, işitme engelli veya bedensel engelli raporu olan bireyler için her iki yılda bir yapılan EKPSS'ye girme hakkına sahip adaylar, aldıkları puanlarla, belirlenen kontenjanlarda kamu personeli olarak istihdam edilebiliyor.
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