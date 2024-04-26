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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: MEB'den 'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma!

        'Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisine soruşturma

        Karaman'da bir ilkokuldaki 23 Nisan programında 'Dilan Polat'lı gösteri düzenlenmesi tepki çekti. Gösteriyle ilgili idari soruşturma başlatıldığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 12:23 Güncelleme: 26.04.2024 - 12:26
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        MEB'den 'Dilan Polat'lı gösteriye soruşturma
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        Karaman'da Sarıveliler ilçesindeki bir ilkokulda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'kara para' suçlamasıyla tutuklu ‘Dilan Polat’lı gösteriye ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı müfettiş gönderip, idari soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

        OKUL YÖNETİMİNE SORUŞTURMA

        Törendeki gösteride bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söyledi. Polis yeleği giyen iki erkek öğrenci, şarkıyı tamamlayan kızı kollarından tutup gözaltına aldı. Sosyal medyada paylaşılan gösteriye ait görüntüler, tepki topladı.

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        Milli Eğitim Bakanlığı, gösteriye ilişkin müfettiş görevlendirip, okul yönetimi ve gösteriden sorumlu öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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        #son dakika
        #Dilan Polat
        #Karaman
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