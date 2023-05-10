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MEB Bakanı Özer açıkladı! 15 Mayıs okullar tatil mi? Okullar açık mı , kapalı mı, memurlar çalışacak mı?

MEB Bakanı Özer açıkladı! 15 Mayıs okullar tatil mi?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kalırken, 15 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları izinli olurken genel seçimler öncesinde okulların durumu merak konusu oldu. 15 Mayıs Pazartesi günü okulların açık mı, kapalı mı olacak sorusuna Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamayla açıklık getirdi. İşte detaylar...

Giriş: 10.05.2023 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Genel seçime sayılı günler kala 15 Mayıs okulların durumu öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında okullarda görev alacak öğretmenler, 15 Mayıs Pazartesi günü idari izinli sayılıp sayılmayacağı MEB Bakanı Özer'in yaptığı açıklamayla netlik kazandı. Peki, "15 Mayıs okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı, memurlar çalışacak mı?" İşte 15 Mayıs okulların durumu...

  • 'SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN' 15 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında okulların 15 Mayıs tarihinde tatil olacağını söyledi. Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."

    Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.

  • 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ardından seçim yasakları saat 24:00’a kadar devam edecek. Oy verme işlemleri pazar günü saat 08:00’de başlarken saat 17.00’da oy verme sona erecek.

  • Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

  • SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELER?

    Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

  • Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

    Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

    Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

     

  • Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

    Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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