İlköğretimden ortaöğretime geçiş için bütün bir sene hazırlanan ve 6 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS sınavına giren öğrenciler, 2021 LGS sonuç tarihini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuç tarihi MED tarafından sınav takvimiyle duyurulmuştu. 2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tarihler...

2021 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. LGS sonuçları ise 30 Haziran tarihinde yayınlanacak.

LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından "http://sonuc.meb.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanacak.

2021 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

2021 LGS sonuçlarının ardından gözler LGS tercihlerine çevriliyor. Daha önceki yıllarda tercih dönemi sonuçların açıklanmasını takip eden hafta içinde başlıyordu. 2021 LGS tercih dönemi tarihi ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

2021 LGS SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI!

LGS 2021, 6 Haziran 2021 tarihinde, ilk oturumu, saat 09.30'da, ikinci oturumuyla ise 11.30'da başladı.

LGS birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika sürdü. İkinci oturumun ardından sınav saat 12.50'de sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve LGS cevap anahtarının sınavın ardından kısa süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından geçtiğimiz gün yayınlandı. İşte LGS soru ve cevaplarının görüntüleneceği ekran...