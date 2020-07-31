2020 yılı Okulların açılacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, "Okullar ne zaman açılacak? sorusuna yanıt verdi. Milli Eğitim Bakanlığı telafi eğitimi ile ilgili çalışmaların yapıldığını belirtmişti. MEB yeni öğretim yılının başlangıcında bu durumu da göze alarak tarihi öne çekti. Peki Okullar 31 Ağustos'ta mı açılıyor? İşte cevabı...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2020
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
OKULLAR 31 AĞUSTOS'TA MI AÇIKLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şartlar elverişli olursa 31 Ağustos'ta açacağız. Bir süre açmayın denilirse uzaktan eğitime hazırız" açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okullarda yüz yüze eğitim) Şimdiden bazı olasılıkları zorlayarak 'şöyle olursa, böyle de olursa' diyerek durumu daha da karmaşıklaştırmanın bir anlamı yok. Biz pedagojik olarak prensiplere bakarız, sağlık olarak koşullara bakarız ve ikisinin gerektirdiği tedbirleri rahatlıkla alırız.
Hiç kimse bugünden okulların açılacağı haftada durumun ne olduğunu ve olacağını bilemez. ‘Okullar 31 Ağustos’ta açılacak mı?’ sorusu tekrar tekrar sorulduğunda anlamsızlık hissettiriyor. Biz veriye dayalı olarak karar veriyoruz" dedi.
Bakan Ziya Selçuk: "Biz ülkenin tüm çocukları için kaygılanıyoruz, ülkenin geleceği için kaygılanıyoruz. Biz verilere bakarız; Ağustos’un sonunda, Eylül’ün başında nasıl bir durum ortadaysa biz ona göre karar veririz. Her türlü imkanımız var. Biz LGS’de bir sınav verdik. Milyonlarca öğrenci ve veliyle ilgili bir uygulama yaptık ve başarılı olduk. Riski gördüğümüz anda da tedbiri ona göre alırız. Bütün velilerimiz rahat olsunlar.
Bizim ölçümüz çocukların sağlığını koruyacak ölçüde sınıflarda bulunmasını sağlamak. Biz o metre içinde sığdırmaya çalışmıyoruz. Eğer 'Çocuklar haftanın belirli günleri gelsin' denilirse biz ona göre seyreltiriz. Bu işin teknik kısmı bize ve uzmanlara ait. Lütfen emin olun; gereken her türlü tedbiri fazlasıyla alıyoruz" diye konuştu.
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