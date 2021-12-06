15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve veliler sömestr tatili için planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin çalışma takvimini yayınladı ve yarıyıl tatil tarihini açıkladı. Peki, MEB 2022 Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB 2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021 - 2022 takvimine göre Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 ile 4 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

2021 - 2022 MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.