Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin belli olduğuna ilişkin yazıyı, 81 ilin ilgili kurumlarına gönderdi. 2021 LGS tarihi böylece belli olmuş oldu. Peki, 2021 LGS ne zaman? 2021 LGS'ye kimler katılabilir?
2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuru metni şöyle:
"Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınavın tarihi açıklandı.
Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak."
2021 LGS SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler
Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim Kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır.
Sınava örgün eğitim verilen okulların 8. sınıfında kayıtlı olan resmî ve özel ortaokul öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, açık öğretim ortaokulu öğrencileri, geçici eğitim merkezi öğrencileri ve yurtdışındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler başvurabilmektedir.
2021 LGS SINAVI HANGİ DERSLERİ KAPSIYOR?
Merkezi Sınav 8. sınıf öğretim programları esas alınarak hazırlanmaktadır. Sabah oturumunda uygulanan sözel bölümde 50, öğlen oturumunda uygulanan sayısal bölümde 40 olmak üzere sınavda toplam 90 soru bulunmaktadır. Sözel bölümde Türkçe, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri alt testleri yer almaktadır.
SÖZEL
BÖLÜM
75 dakika
Türkçe 20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10
Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 10
Yabancı Dil 10
SAYISAL
BÖLÜM
60 dakika
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
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