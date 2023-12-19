MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı! İşte MEB 2. yazıl sınav örnek soruları...
Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla 1. dönem 2. yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlandı. İşte MEB 1. dönem 2. yazılı sınavı örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları...
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Millî Eğitim Bakanlığınca resmî ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde düzenlenecek olan 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan örnek soru kitapçıkları ve çözüm videoları MEB'in resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. İşte MEB 1. dönem 2. yazılı sınavları örnek soru kitapçıkları...
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ÖĞRETMENLERE REHBER NİTELİĞİ TAŞIYOR
Yayımlanan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor. Örnek sorular, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği'nde yer alan "öğrencilerin cevapları oluşturması gerekliliğinin daha net anlaşılması" amacıyla hazırlandı.
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Eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.
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