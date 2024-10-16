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        Haberler Bilgi Yaşam MEB 1. dönem ortak sınav konu soru dağılımı öğrenme ekranı: 2024-2025 MEB 6 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavı konu soru dağılım tabloları yayımlandı!

        MEB 6 ve 10. sınıf 1. dönem 1. ortak yazılı sınavları konu soru dağılım tabloları yayımlandı!

        MEB 1. dönem ortak sınavlar için tarihleri duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanlığınca 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları Ekim ayında yapılacak. Geri sayım sürerken MEB 6 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavı konu soru dağılım tabloları yayımlandı. Ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular yer alacak. Peki 2024-2025 MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular çıkacak? MEB 1. dönem ortak sınav konu soru dağılım tabloları görüntüleme ekranı ile 1. dönem 1. yazılı sınav tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:10
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        • 1

          2024-2025 eğitim öğretim yılı MEB ortak sınav tarihleri açıklanmıştı. Takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavlar, ekim ayında yapılacak. Geri sayım sürerken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1. dönem 1. ortak yazılı sınavlarına yönelik konu soru dağılım tablolarını yayımladı. MEB 6 ve 10. sınıf 1. dönem ortak yazılı sınavı konu soru dağılım tabloları odsgm.meb.gov.tr adresinden görüntülenebilecek. Peki, 2024-2025 MEB ortak sınavlar ne zaman yapılacak, hangi konular var? İşte, MEB 1. dönem ortak sınav konu soru dağılımı öğrenme ekranı ve sınav tarihleri…

        • 2

          MEB 6 VE 10. SINIF 1. DÖNEM ORTAK SINAV KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları 6. Sınıf Türkçe ile 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim 2024 Çarşamba günü; 6. sınıf matematik ile 10. sınıf matematik dersleri için 31 Ekim 2024 Perşembe günü yapılacak.

          Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu/kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

        • 3
        • 4

          MEB 1. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavları ekim ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

          1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

          1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025

          2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

          2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

        • 5

          ORTAK SINAVLARIN KADEME SAYISI ARTTI

          Geçen yıl 6. ve 9. sınıfların Türkçe ve matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar bu yıl, ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.

          Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

          "2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

          6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

          6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

          10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

          10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

        • 6

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

          7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

          7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

        • 7

          2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

          6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

          6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

          7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

          7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

          9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

          9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."

        • 8

          2024-2025 ORTAK SINAVLAR NASIL OLACAK?

          Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ortak yazılı sınavların yapılacağı gün ve saatlerde eğitim ve öğretime devam edilecek.

          Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme ve değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınacak.

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