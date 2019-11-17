Senegalli golcünün daha sonra birçok kez kendisinden ve takım arkadaşlarından özür dilediğini aktaran Clement, "Diagne'nin bu kulüpte bir geleceğinin olup olmayacağı, artık kendi elinde. Bu kulüp, bugüne kadar büyük karakterli birçok oyuncu yetiştirdi." ifadelerini kullandı.