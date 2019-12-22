Bonservisi Galatasaray'da olan yaz transfer döneminde ise Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne bir paylaşım yaptı. Galatasaray formasıyla birkaç fotoğrafını paylaşan Senegalli yıldız, "Kral" açıklamasını yazdı. Golcü oyuncunun bu paylaşımı, ocak ayında geri döneceği şeklinde yorumlandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG maçında penaltı kaçırdıktan sonra takım kaptanıyla kavga eden Diagne, teknik direktör kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.