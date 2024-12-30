Mbappe ve Osimhen transferleri 2024'e damga vurdu

Türk sporunda 2024 yılında yaşanan gelişmelere ilişkin hazırlanan dosya haberin bu bölümünde, futbolda ön plana çıkan transfer gelişmeleri ele alındı.

Yıldız futbolcu Fransız Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutması, 2024'ün en önemli transferi olarak akıllara kazındı.

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Galatasaray'ın Napoli'den yaz transfer döneminin son günü kiraladığı Nijeryalı Victor Osimhen'in imzası, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Atletico Madrid'in Manchester City'den 75 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Arjantinli Julian Alvarez ise 2024'te en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.

UZUN SÜRE KONUŞULAN MBAPPE TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ İsmi uzun süre Real Madrid ile anılan Mbappe, beklenen imzayı 2024'te attı. REKLAM Fransız yıldız, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanya ekibine bedelsiz transfer oldu. Büyük beklentilerle transfer edildikten sonra ilk haftalarda performansı eleştiri konusu olan 26 yaşındaki Mbappe, şu ana kadar Madrid ekibinde çıktığı 24 maçta 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Real Madrid'in bir diğer önemli transferi, Brezilya futbolunun 18 yaşındaki yıldız adayı Endrick oldu. Real Madrid, Endrick için Palmeiras'a 47,5 milyon avro ödedi.

GALATASARAY'DAN OSIMHEN SÜRPRİZİ Galatasaray, imza attığı dönemde 100 milyon avro piyasa değerine sahip Victor Osimhen transferiyle futbol dünyasında şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın dev ekiplerini peşinden koşturan Osimhen'i İtalya ekibi Napoli'den bir yıllığına kiraladı. Takıma büyük katkı sağlayan Osimhen, saha içindeki arzulu ve etkili oyunuyla 15 maçta 12 gol ve 5 asist üreterek beklentileri karşıladı.

ATLETICO MADRID KESENİN AĞZINI AÇTI İspanya ekibi Atletico Madrid, 2024'te en fazla transfer harcaması yapan kulüplerden biri oldu. REKLAM Atletico Madrid, yaz transfer döneminde Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand ve Alexander Sörloth'un bonservislerini almak için 183,5 milyon avro harcadı. Manchester City'den transfer edilen Alvarez, 75 milyon avroluk bonservis bedeliyle 2024'ün en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Madrid ekibi, Chelsea'den Gallagher'ı 42 milyon, Real Sociedad'dan Le Normand'ı 34,5 milyon ve Villarreal'den Sörloth'u 32 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Şimdilik harcadığı paranın karşılığını almış gibi gözüken Atletico Madrid, LaLiga'da ilk devreyi zirvede tamamlamayı başardı.

BOEY VE FERDİ KADIOĞLU İÇİN 30'AR MİLYON AVRO Galatasaray, Fransız Sacha Boey'yi ve Fenerbahçe, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan gönderdi. Bayern Münih, Boey'yi ocakta, Brighton ise Ferdi Kadıoğlu'nu ağustosta renklerine bağladı. Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katan söz konusu iki takım, 2024'te transfere en fazla para harcayan kulüpler arasına da girdi. Milli futbolcunun yanı sıra Georginio Rutter, Yankuba Minteh, Mats Wieffer, Brajan Gruda, Matt O'Riley, İbrahim Osman, Diego Gomez ve Malick Yalcouye'yi transfer eden Brighton, adeta takımı baştan oluşturarak oyuncu bonservislerine yaklaşık 250 milyon avro harcadı. Sacha Boey transferine ek olarak Michael Olise, Joao Palhinha, Hiroki Ito ve Bryan Zaragoza gibi isimleri kadrosuna katan Bayern Münih ise yaklaşık 170 milyon avro bonservis ücreti ödedi. Futbol dünyasında 2024'te en fazla bonservis bedeli ödenen 10 futbolcu şöyle: Futbolcu Eski takımı Yeni takımı Bonservis (milyon avro) 1 Julian Alvarez Manchester City. Atletico Madrid 75 2 Dominic Solanke Bournemouth Tottenham 64,30 3 Leny Yoro Lille Manchester United 62 4 Pedro Neto Wolverhampton Chelsea 60 5 Moussa Diaby Aston Villa Al-Ittihad 60 6 Joao Neves Benfica PSG 59,92 7 Amadou Onana Everton Aston Villa 59,35 8 Dani Olmo Leipzig Barcelona 55 9 Teun Koopmeiners. Atalanta Juventus 54,70 10 Michael Olise Crystal Palace Bayern Münih 53