İlk eşi hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un eski eşi Hale Alanson'dan acı haber geldi. Şarkıcı, 1972-2002 yılları arasında evli kaldığı Hale Alanson'un vefat ettiğini açıkladı.
"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"
Acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile sevenlerine duyuran ünlü müzisyen, "Ankara Devlet Operası'ndan solist ilk eşim Hale Alanson, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ben ve çocuklarımız büyük üzüntü içindeyiz. Benim ve çocuklarımız Hilmi ve Eda'nın, onu tanıyan, seven arkadaşlarımızın gönlünde her zaman yaşayacaktır. Seni unutmayacağız Hale..." ifadelerini kullandı.
Takipçileri, Alanson'a baş sağlığı mesajları ile destek oldu.
KONSERVATUVARDA TANIŞMIŞLARDI
Mazhar Alanson, ilk eşi Hale Alanson ile 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra 1972'de evlenmişti. Çiftin Eda Alanson ve Hilmi Alanson adında iki çocuğu var.
İkili, 2019'da oğulları Hilmi Alanson'un düğününde objektif karşısına geçmişti.
İKİ KEZ EVLENDİ
2002 yılında Hale Alanson ile yollarını ayırma kararı alan ünlü sanatçı, 2003'te ise moda tasarımcısı Biricik Suden ile nikah masasına oturdu. Çiftin mutlu evlilikleri sürüyor.
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