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MFÖ üyeleri Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un 27 Ağustos'ta Bodrum'da yapılması planlanan konseri iptal edildi. Bunun ardından sosyal medyada "Konser için hiç bilet satılamadı ve bu yüzden iptal oldu" şeklinde yorumlar ortaya atıldı.

Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, konserin bilet satışlarının Mazhar Alanson'un söylediği iddia edilen bir açıklamaya tepkiden dolayı az olması nedeniyle ertelendiğini öne sürdü.

MAZHAR ALANSON İSYAN ETTİ

Alanson, bu iddialara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. "Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem!" diyerek isyan eden Mazhar Alanson, o sözlerin kendisine ait olmadığını belirtti.

"BENİ LİNÇ EDİYORLAR"

70 yaşındaki sanatçı, konuyla ilgili şunları söyledi:

Allah iftiradan korusun. 2018 yılında verdiğim röportajda, 'Ülkemizin gerçeklerini kabul edersek, hepimiz daha mutlu olacağız. Ben mesela, okullarda Atatürk sevgisini otomatikman pek çok çocuk gibi aldım bünyeye ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!' demiştim. Röportajdan bakabilirsiniz ne dediğime. Beni linç ediyorlar.

"ÇOCUKLAR BİLE İNANMAZ"

Mazhar Alanson, bilet iddiaları ile ilgili ise, "Konserin sıfır bilet sattığına çocuklar bile inanmaz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Özkan Uğur, grup arkadaşına sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla destek oldu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Önceki gün, konuyla ilgili açıklama yapan grup üyeleri, öne sürülen iddiaların doğru olmadığını şu sözlerle belirtmişti:

Kerki/Solfej organizasyonun 27 Ağustos 2020 tarihinde Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşmesi planlanan MFÖ konseri, organizasyon firmasının finansal ve organizasyonel şartları yerine getirmemesi sebebiyle iptal edilmiştir. Konserin iptal sebebiyle ilgili diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni konserlerde görüşmek dileğiyle.

"70 BİN TL İSTEDİLER, KONSER İPTAL OLDU"

MFÖ'nün ardından organizasyon şirketi de bir açıklama yapmıştı. Şirket, para konusunu çözemediklerini ifade ederek, şunları söylemişti:

27 Ağustos akşamı yapılması planlanan MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro Konseri için satılan resmi bilet 401 adet, etkinliğin resmi bilet geliri 51 bin Türk lirasıdır.

Bu sayı grup üyeleri ve menajerleri ile paylaşılarak teknik, konaklama, ulaşım ve sair giderler tarafımıza ait olacak şekilde konserin tüm bilet satış gelirlerini kendilerine bırakarak organizasyonu gerçekleştirme talebimiz olmuştur. Ancak grubun sahneye çıkmak için 70 bin TL talep etmesi neticesinde firmamız ve grup arasında mevcut durum münazara edilmiş, bu görüşmeler sonunda alınan ortak kararla konserin iptali kararlaştırılmıştır.

27 Ağustos MFÖ. Bodrum Antik Tiyatro performansı ile ilgili çeşitli mecralarda yer alan yanlış bilgilerin ve asılsız haberlerin dikkate alınmamasını rica ederiz.