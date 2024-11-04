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        Haberler Magazin Mazhar Alanson'dan duygusal paylaşım

        Mazhar Alanson, duygularını o şiirle dile getirdi

        Geçtiğimiz ay kızı Eda Alanson'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson, sosyal medya sayfasından duygusal bir paylaşımda bulundu. Alanson, Can Yücel'in 'Bazen; Hayat Yorar İnsanı' şiirini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 09:27 Güncelleme: 04.11.2024 - 09:27
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        Duygularını o şiirle dile getirdi
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        Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson, 4 Ekim'de kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

        Usta müzisyen, kızının cenazesinde; "Evlat sahibi olanlar bilir. Söyleyecek pek bir şey yok, ifade edilemeyecek duygular" demişti.

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        Mazhar Alanson bu kez de Can Yücel'in 'Bazen; Hayat Yorar İnsanı' şiirini paylaşarak, duygularını dile getirdi:

        Bazen; hayat yorar insanı,

        Şarkılar yorar,

        Beklemek yorar,

        Özlemek yorar,

        Affetmek yorar,

        Hoş görmek yorar,

        Boş vermek bile yorar,

        Ve insan susar,

        Her şeye, herkese rağmen,

        Elinden gelen tek şeyi yapar,

        Bağıra bağıra susar...

        24 Ekim'de kızının vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Mazhar Alanson, konsere; "Müzik sadece eğlenmek için değildir! Müzik hüzündür. Müzik dert ortağıdır. Müzik yaralanmış bir ruha şifadır" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Mazhar Alanson

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