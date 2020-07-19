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Mezitli ilçesinde yolda yürüyen 20 yaşındaki Onur Can kırat, bir anlık dalgınlığı sonucu elindeki cep telefonunu yağmur suyu giderinin üzerindeki mazgala düşürdü.

Telefonunu almak için çalışma başlatan gencin kolu beton mazgalın arasına sıkıştı. Kırat, acılar içinde kıvranırken çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi ile olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet, Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler yaptıkları çalışma ile gencin kolunu sıkıştığı yerden kurtararak telefonu da kendisine teslim etti.