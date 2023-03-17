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Haberler Otomobil

Mazda'ya yeni CEO

Mazda Motor Başkanlığına ve CEO'luğuna, Japon firmanın Kıdemli İdari Yöneticisi Masahiro Moro getirilecek

Giriş: 17.03.2023 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
Mazda'ya yeni CEO
AA

Mazda'dan yapılan açıklamaya göre, Masahiro, bu yıl haziran ayındaki Japon firmanın yıllık hissedarlar toplantısı sonrasında görevine resmen başlayacak.

Küresel satış ve pazarlama tecrübesiyle tanınan Masahiro, daha önce Mazda'nın Kuzey Amerika operasyonlarını yönetmişti.

Masahiro'nun ekseriyetle, Mazda'nın küresel otomobil satışlarının yaklaşık yüzde 30'unun gerçekleştiği ABD pazarına aşina olduğu biliniyor.

Japon üretici firma Mazda'nın mevcut Başkanı ve CEO'su Marumoto Akira'nın, yeni dönemde Kıdemli Danışman pozisyonuna getirileceği bildirildi.

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