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Maymun Çiçeği hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de görüldü mü? Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği tedavisi ne? Maymun çiçeği ölümcül mü, insandan insana bulaşır mı?

Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sardı! Maymun çiçeği hangi ülkelerde görüldü, belirtileri neler?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Maymun Çiçeği virüsü hakkında küresel acil durum ilan edilip edilmemesi konusu için toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklanan verilere göre Türkiye'nin çevresindeki Yunanistan, Gürcistan, Bulgaristan gibi birçok ülkede Maymun Çiçeği vakası görüldü. Endişelendiren durum sonrası Maymun Çiçeği hakkında son durum merak ediliyor. İşte detaylar...

24.06.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görülmesinin ardından Türkiye için panik havası oluştu. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamalarında, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceğini belirtti. Peki, "maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı, hangi ülkelere yayıldı?" İşte maymun çiçeği hakkında merak edilen soruların yanıtı...

  • DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ AÇIKLADI!

    Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan yazılı açıklamada, DSÖ acil durum komitesinin, maymun çiçeği salgınının Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) kategorisinde değerlendirilmesine yönelik tavsiyelerini, ilerleyen günlerde DSÖ yönetimine ileteceği bildirildi.

    Toplantının ardından basına konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, şimdiye kadar virüsün endemik olduğu Afrika ülkeleri de dahil 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildiğini, 2022'nin başından bu yana Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleştiğini aktardı.

     

  • Ghebreyesus, Nijerya'daki maymun çiçeği vakalarının çoğunun kadın olduğunun altını çizerek, virüsün sadece erkekler arasında bulaşmadığına dikkati çekti.

    Maymun çiçeğinin endemik olmayan birçok ülkede ilk defa görüldüğünü hatırlatan Ghebreyesus, "Bu hastalığın nasıl yayıldığını tamamen öğrenmek kritik önem taşımaktadır" açıklamalarında bulundu.

  • VAKA SAYISI ARTIYOR!

    Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere 48 ülkede 3 bin 200'ün üzerinde vaka tespit edildi. 2022 yılının başından itibaren Orta Afrika'da virüs nedeniyle 70 civarında can kaybının gerçekleşti.

  • BAKAN KOCA NE DEMİŞTİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde, sosyal medya hesabından hastalık şüphesiyle karantinaya alınan vatandaşlar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Koca şu sözlerle "Türkiye’de Maymun Çiçeği var mı?" sorusuna da yanıt vermiş oldu:

    "İstanbul'da, maymun çiçeği hastası olabileceği şüphesiyle medyada konu edilen 4 kişi için gerekli testler yapılmış, 4'ünün de test sonucu negatif çıkmıştır. Türkiye’de, şu ana dek Maymun Çiçeği tanısı konmuş hasta yoktur. "Ya öyleyse" gibi düşüncelerle kaygıya yol açılmamalıdır."

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