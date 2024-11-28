Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Maye Musk oğlu Elon Musk hakkında konuştu: Ona; 'zengin' demeyin - Magazin haberleri

        Maye Musk oğlu Elon Musk hakkında konuştu: Ona; 'zengin' demeyin

        Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın annesi Maye Musk, oğlunun 'zengin' olarak nitelendirilmesini aşağılayıcı bulduğunu söyleyerek; "Bence o dünyanın dehası" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Elon Musk'un annesi Maye Musk, dünyanın en zenginleri listesinde zirvede oğluna "zengin" denmesinden hoşlanmadığını söyledi. Fox Business'e konuşan anne Musk, zengin nitelendirmesinin "aşağılayıcı" olduğunu ve oğlunun "dünyanın dehası" olarak anılmasını tercih edeceğini anlattı.

          Maye Musk, Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) sorumlusu olarak atanan 53 yaşındaki oğlunun başarışarından övgüyle bahsetti.

        • 2

          Maye Musk; SpaceX, Tesla ve X'in sahibi olan oğlu Elon Musk ile ilgili konuşurken, onun seçimden bu yana Trump'la ne kadar iyi anlaştıklarını da anlattı.

        • 3

          “Onları birlikte gördüm ama çok kısa sürdü. New York'ta yaşıyorum ve onlar ya Mar-a-Lago'da ya da SpaceX lansmanındalar. Birlikte eğleniyor gibi görünüyorlar" diyen Maye Musk, "Her ikisinin de eğlenmesi güzel ve Elon ona gerçekten çok saygı duyuyor. Artık Amerika'nın bir geleceği olduğu için gerçekten mutlu" ifadesini kullandı.

        • 4

          Maye Musk, oğlunun her konuda en iyisi olduğunu vurgularken, sürekli onun devasa servetine atıfta bulunulmasının aşağılayıcı olduğunu ileri sürdü. "Zengin veya milyarder kelimelerini ya da buna benzer şeyleri sevmiyorum çünkü bunun aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum. Bence o dünyanın dehası ve insanlar onu bu yüzden seviyor" diyen Maye Musk, "Yaptığı işten dolayı onu seviyorlar ve ona saygı duyuyorlar. Onunla çok gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

        • 5

          Elon Musk hakkında annesinin yaptığı yorumlar, kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve alay konusu oldu. Maye Musk'ın sözlerinin 'utanç verici' olduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        5 yaşındaki Melike'nin ölümünde babadan kan donduran ifade!
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        28 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Dört yıl sonra savaş tekrar Halep'te
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Habertürk Anasayfa