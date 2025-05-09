Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme! | Son dakika haberleri

        Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme!

        FETÖ'yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yakalanan 23 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 10:19 Güncelleme: 09.05.2025 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maydonoz Döner operasyonunda yeni gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir’de polis ekiplerince, FETÖ’yü finanse eden Maydonoz Döner zincirine yapılan operasyonlarda yakalanan 23 şüpheliden 14’ü adliyeye sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik operasyon yapıldı.

        Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Zincir bünyesine FETÖ nedeni ile işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden kişilere, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı belirlendi.

        KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda, Maydonoz Döner şubelerinin, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

        Şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şirketin yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan kişiler üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Öte yandan aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı devam eden kişiler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı kişilerin örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği ve şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi.

        23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD Doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL'ye el konuldu. Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1'i kadın 14 kişi ise sağlık kontrolleri sonrası mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Maydonoz döner
        #FETÖ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jakobs ve Sara göreve!
        Jakobs ve Sara göreve!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        Brazao'da sıcak gelişme!
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        İşten çıkarken tazminatınızı yakmayın
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Yaren leylek dört yavrusuna da kavuştu
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        Çinli marka Türkiye'ye özel geliştirdi
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        9 yıllık mühendislik kariyerini bu meslek için bıraktı!
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        Birinin size baktığını nasıl hissedersiniz?
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        "Ticaret hacminde 30 milyar dolara ulaşmak için kararlıyız"
        İstanbul'u terk ediyor
        İstanbul'u terk ediyor
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Gerçek İstanbul'u keşfetmenin tam zamanı!
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Anneler günü için el yapımı hediye önerileri
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Habertürk Anasayfa