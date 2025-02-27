Maya Perest’ten hit şarkı: 'Beni sever miydin'
Maya Perest'in yeni hit şarkısı 'Beni Sever Miydin', Sony Music Türkiye etiketiyle 28 Şubat'ta dinleyiciyle buluşuyor
Uzun zamandır dikkatleri üzerinde toplayan Maya Perest, şarkılarıyla dinleyicilerin yüreğine dokunmaya devam ediyor. Sanatçının, yeni hit şarkısı 'Beni sever miydin', Sony Music Türkiye etiketiyle 28 Şubat’ta dinleyicilerle buluşuyor.
Sözü ve bestesi sanatçının kendisine ait şarkının düzenlemesinde ise Burak Bedirli imzası dikkat çekiyor. Gerek sound’u gerekse sözleriyle de dikkat çekecek 'Beni Sever Miydin', ilişkilerdeki çıkmaz yolları anlatıyor.
Maya Perest; "İlişkide tarafların görülmesini istemediği yanlarını yazmak istedim. 'Beni bu halimle görseydi, beni sever miydi' sorusunu hep merak etmişimdir. Bu hisle besteledim şarkıyı" diyor ve ekliyor; "Aranjmanı ve prodüksiyonu Burak Bedirli yaptı. İlk defa bir arada çalıştığım, tarzıma farklı bir dokunuş katan güçlü bir isim. Arabesk tınılar taşıyan bu şarkı benim için de bir ilk. Ruhumda ve şarkılarımda hep bir arabesk taşıdığımı biliyordum. O yanım ilk kez bu şarkıda belirgin oluyor"
Maya Perest’in 'Beni sever miydin' şarkısı, 28 Şubat'ta Sony Music etiketiyle tüm platformlarda, şarkının lyric videosu da Maya Perest youtube kanalında yayında olacak.