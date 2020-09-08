22 yaşındaki oyuncu, okumayı geç öğrendiği için okuldan atıldığını ve uzun bir süre de öğrenemediğini belirterek şu şekilde konuştu:

Ben disleksiyi birçok yönden hayatımın en büyük nimetlerinden biri olarak görüyorum. Çocuk yaşlarda oldukça zorlandım. Okumayı öğrenemediğim için okuldan atılmıştım ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara özel okula geçmiştim. Okumayı öğrenmek uzun zamanımı aldı ve hala sınırlıyım.