Maximum Uniq'te eğlence devam ediyor

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’te eğlence, Mart ayında doludizgin devam edecek.

REKLAM advertisement1 Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box ağırlıklı tiyatro oyunlarından oluşan Mart ayı t akviminde toplam 23 etkinlik var.

Mekân, mart ayı boyunca tiyatro oyunl arı, konserler, müzikaller, çocuk oyunları ve stand-up gösterileriyle misafirlerini ağırlayacak.

REKLAM Maximum Uniq’te etkinlikler, 3 Mart’ta kapalı gişe oynayan Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit’le ba şlayacak. 5-19 Mart’ta Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF, 8-22 Mart’ta Kaynat Bakalım ve 9-15 Mart’ta Güldüy Güldüy Show ÇocukMaximum Uniq sahnesinde olacak. Etkinlikler 11 Mart’ta Salıncak, 11-21 Mart’ta Gurur ve Ön Yargı ve 12 Mart’ta Aydınlıkevler’le devam edecek.

14 Mart’ta Konuşmamız Lazım, 14-24 Mart’ta Uyduruk Sonlar-Yasemin Şefik ve 16 Mart’ta Zengin Mutfağı misafirleriyle buluşacak. 17-18 Mart’ta Drakula, 20 Mart’ta Çok Akustik ve 23 Mart’ta çocuklar için Kadif e Tavşan’la etkinlikler 24-25 Mart’ta Kel Diva, 25 Mart’ta Babam Gibi Bir Baba Olmayı Çok İsterdim ve 26 Mart’ta Terapi oyunları ile de vam edecek. REKLAM

MAXIMUM UNIQ MART AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

MAXIMUM UNIQ HALL 3 MART DİRMİT 5 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF 8 MART KAYNAT BAKALIM 9 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK 11 MART GURUR ve ÖN YARGI *gibi bi şey 12 MART AYDINLIKEVLER 14 MART KONUŞMAMIZ LAZIM 15 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK 16 MART ZENGİN MUTFAĞI 17 MART DRAKULA 18 MART DRAKULA 19 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF 20 MART ÇOK AKUSTİK 21 MART GURUR ve ÖN YARGI * gibi bi şey 22 MART KAYNAT BAKALIM 23 MART KADİFE TAVŞAN 24 MART KEL DİVA 25 MART KEL DİVA REKLAM

MAXIMUM UNIQ BOX 11 MART SALINCAK 14 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR 24 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR 25 MART BABAM GİBİ BİR BABA OLMAYI ÇOK İSTERDİM 26 MART TERAPİ