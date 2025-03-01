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        Haberler Magazin Maximum Uniq'te eğlence devam ediyor

        Maximum Uniq'te eğlence devam ediyor

        Maximum Uniq'te eğlence, Mart ayında doludizgin devam edecek. Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box ağırlıklı tiyatro oyunlarından oluşan Mart ayı takviminde toplam 23 etkinlik var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 19:42 Güncelleme: 01.03.2025 - 19:42
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        Maximum Uniq'te eğlence devam ediyor
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının en keyifli etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’te eğlence, Mart ayında doludizgin devam edecek.

        Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box ağırlıklı tiyatro oyunlarından oluşan Mart ayı takviminde toplam 23 etkinlik var.

        Mekân, mart ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, müzikaller, çocuk oyunları ve stand-up gösterileriyle misafirlerini ağırlayacak.

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        Maximum Uniq’te etkinlikler, 3 Mart’ta kapalı gişe oynayan Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit’le başlayacak. 5-19 Mart’ta Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF, 8-22 Mart’ta Kaynat Bakalım ve 9-15 Mart’ta Güldüy Güldüy Show ÇocukMaximum Uniq sahnesinde olacak. Etkinlikler 11 Mart’ta Salıncak, 11-21 Mart’ta Gurur ve Ön Yargı ve 12 Mart’ta Aydınlıkevler’le devam edecek.

        14 Mart’ta Konuşmamız Lazım, 14-24 Mart’ta Uyduruk Sonlar-Yasemin Şefik ve 16 Mart’ta Zengin Mutfağı misafirleriyle buluşacak. 17-18 Mart’ta Drakula, 20 Mart’ta Çok Akustik ve 23 Mart’ta çocuklar için Kadife Tavşan’la etkinlikler 24-25 Mart’ta Kel Diva, 25 Mart’ta Babam Gibi Bir Baba Olmayı Çok İsterdim ve 26 Mart’ta Terapi oyunları ile devam edecek.

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        MAXIMUM UNIQ MART AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        MAXIMUM UNIQ HALL

        3 MART DİRMİT

        5 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF

        8 MART KAYNAT BAKALIM

        9 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        11 MART GURUR ve ÖN YARGI *gibi bi şey

        12 MART AYDINLIKEVLER

        14 MART KONUŞMAMIZ LAZIM

        15 MART GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

        16 MART ZENGİN MUTFAĞI

        17 MART DRAKULA

        18 MART DRAKULA

        19 MART Bir mor ve ötesi Müzikali: ARAF

        20 MART ÇOK AKUSTİK

        21 MART GURUR ve ÖN YARGI * gibi bi şey

        22 MART KAYNAT BAKALIM

        23 MART KADİFE TAVŞAN

        24 MART KEL DİVA

        25 MART KEL DİVA

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        MAXIMUM UNIQ BOX

        11 MART SALINCAK

        14 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR

        24 MART YASEMİN ŞEFİK – UYDURUK SONLAR

        25 MART BABAM GİBİ BİR BABA OLMAYI ÇOK İSTERDİM

        26 MART TERAPİ

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        #Maximum Uniq

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
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