Dergiye konuşan Olivia Culpo, dünyanın en çekici kadını seçilmesini, "Bu, küçüklüğümden beri hayalimdi" şeklinde yorumladı. Ünlü model, Kate Upton, Hailey Baldwin ve Stella Maxwell gibi geçmişte birinci seçilenlerin arasına katılmanın gurur verici olduğunu ifade etti. İşte derginin en çekici 100 kadın listesi...