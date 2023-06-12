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Maviye Sürgün dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Maviye Sürgün oyuncuları kimler ve nerede çekiliyor?

Maviye Sürgün dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi? Maviye Sürgün oyuncuları kimler?

Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün için beklenen gün geldi çattı. Başrollerini Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın paylaşacağı dizinin konusu, oyuncu kadrosu, çekildiği yer ve çok daha fazlası ile ilgili bilgileri derledik!

Giriş: 12.06.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaz mevsiminin başlamasıyla yeni diziler de izleyicilerin karşısına çıkmaya başladı. Show TV'nin çekimleri Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen yeni dizisi Maviye Sürgün, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

  • MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda’nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih’in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. 

  • Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne’dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir.

    Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

  • “Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır”

  • MAVİYE SÜRGÜN OYUNCULARI KİMLER?

    ALİ (CANER CİNDORUK) 

    DEFNE (DAMLA SÖNMEZ) 

    OZAN (SERKAN ALTUNORAK)

    HASAN YEL (BÜLENT ŞAKRAK)

    ZEHRA UNCU (AYÇA ERTURAN)

    SERHAT (RUHİ SARI)

    SALİH (HAKAN SALINMIŞ)

    DENİZ GENCER YAKUT (GÖKŞEN ATEŞ)

    AZRA (MİNA KOYUNCULAR)

    ARDA (YAMAN ARSLAN)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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